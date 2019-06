Capello: “Roma-Parma non servì prepararla, bisognava solo andare in campo e vincerla”

Fabio Capello, ex allenatore della Roma, torna a parlare e lo fa in una lunga intervista che andrà in onda integralmente il 17 giugno alle 22.30 sui canali tv del club. Data non casuale, ma che coincide con quella dell’ultimo Scudetto giallorosso. In panchina c’era proprio il mister friulano. Questo un estratto delle sue parole:”Roma-Parma? Non serviva prepararla, serviva andare in campo e vincere. Se non capisci che sei arrivato a tagliare il traguardo dopo tanta fatica, non tagliarlo sarebbe stato da stupidi. Il calcio è lo sport che mi è venuto più naturale, mi ha dato grande soddisfazione. È tutto quanto, è la vita”.