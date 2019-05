De Rossi-Roma, Sarah Feberbaum: “L’unica cosa di cui hai bisogno è capire che meriti di meglio” – FOTO

L’addio burrascoso di Daniele De Rossi alla Roma sta lasciando ulteriori strasichi. A far discutere è stata l’inchiesta pubblicata oggi da ‘La Repubblica’ sui disordini interni allo spogliatoio dei giallorossi e con la società. Nell’articolo di questa mattina viene messa in discussione anche la posizione dell’ormai ex capitano della Roma, che domenica scorsa ha salutato il suo popolo. “A volte l’unica cosa di cui hai bisogno è capire che meriti di meglio”: scrive così Sarah Felberbaum, moglie di Daniele De Rossi, che prova a guardare avanti. Ora le vacanze, poi l’inizio di un nuovo capitolo e la scelta della prossima tappa per cui ci sarà bisogno di serenità.