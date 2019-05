Caos Roma, Di Francesco difende i senatori. “Sono gli stessi che ci hanno portato in semifinale”

La bomba lanciata su Trigoria da “Repubblica” ieri continua a far discutere. Tra le parole dette e quelle sussurrate dai diretti interessati, ci sono anche quelle dell’ex tecnico Eusebio Di Francesco, una delle teste che, secondo la ricostruzione dell’inchiesta, dovevano cadere sotto i colpi dei senatori. Con la solita eleganze e un velo di malinconia, a tre mesi dall’esonero, Di Francesco difende i suoi ex giocatori: “I senatori sono gli stessi che ci hanno portato in semifinale” ha detto a La Gazzetta dello Sport.