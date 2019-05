Caos Roma, Cervone: “Da giocatore avrei preso a cazzotti Ed Lippie”

Giovanni Cervone, ex portiere giallorosso, parla del Romagate emerso dall’articolo de La Repubblica. Non usa mezzi il termini ai microfoni di Rete Sport:

“Ed Lippie non solo non potrebbe lavorare più a Trigoria, chi fa la spia è un uomo di m….Gli uomini sono un’altra cosa. Se a Pallotta è arrivata quest’email a dicembre perché non ha fatto niente? Un presidente avrebbe preso il primo aereo e sarebbe venuto qua. Io non credo neanche se lo vedessi con i miei occhi a un De Rossi traditore. Il problema è che si da spazio a gente che fa uscire queste cose, ai riportini. Persone cosi andrebbero prese per le orecchie e buttate per strada. Se io giocatore avessi saputo una cosa del genere gli avrei dato due cazzotti in testa a Ed Lippie”.