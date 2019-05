Cambia l’uomo della Disney nel cda della Roma

Porte girevoli anche nel CdA giallorosso. Come riporta iltempo.it, esce Gold, entra Gregory Scott Martin. Sostituito l’uomo della Shamrock Holdings – il fondo di proprietà della famiglia Disney – nel Consiglio d’Amministrazione della Roma. In giornata i consiglieri hanno accettato le dimissioni di Stanley Phillip Gold, che lascia il board del club per motivi personali e professionali, dopo esserci entrato nell’estate del 2014 al posto di Mark Pannes. E’ stata inoltre convocata per il 24 giugno l’assemblea degli azionisti della Roma, che come ordine del giorno avrà anche i provvedimenti da adottare per la copertura delle perdite complessive registrate nei primi nove mesi dell’esercizio 2018/19