Calafiori e il pianto straziante per De Rossi: “Poi ritorna perché non posso fare senza” – VIDEO

Quello tra De Rossi e Calafiori è un rapporto particolare. Daniele è andato a trovarlo in clinica quando il terzino della Primavera ha riportato il suo ultimo bruttissimo infortunio (dal quale ha recuperato solo nelle scorse settimane) con la frattura di tibia e perone. Ieri durante il giro di campo non è passato inosservato il pianto straziante nel quale è scoppiato Calafiori: a consolarlo c’era proprio il capitano della Roma, che con Noah in braccio l’ha abbracciato e baciato in testa prima di staccarsi. E lui ha voluto ringraziarlo pubblicando il video della scena con una frase eloquente: “Poi ritorna perché non posso fare senza”, frase tratta da “Buon viaggio” di Ultimo.