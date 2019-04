Cagliari, squadra al lavoro in vista della Roma: Cacciatore torna in gruppo

Il Cagliari è al lavoro per preparare la prossima sfida di campionato contro la Roma, in programma sabato 27 aprile allo stadio Olimpico (ore 18). In vista del match, mister Maran ha richiamato i suoi ragazzi nel Centro sportivo di Assemini. La prima parte dell’allenamento è dedicata all’attivazione e a lavori di agilità. Poi spazio alla tattica: il gruppo ha svolto esercizi specifici sugli sviluppi difensivi di squadra. La seduta si è conclusa con una partita sui 70 metri.

Fabrizio Cacciatore si è allenato regolarmente con la squadra, mentre Lucas Castro ha lavorato parzialmente in gruppo. Lavoro personalizzato per Ragnar Klavan. Domani mattina è in programma una nuova seduta di allenamento.