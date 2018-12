Archiviato il 2 a 2 contro l’Inter, la Roma volta pagina: sabato 8 dicembre alle 18 i giallorossi scenderanno sul campo della Sardegna Arena per sfidare il Cagliari di Maran in occasione della 15esima giornata di Serie A. Alla vigilia del match, il tecnico romanista Eusebio Di Francesco interverrà in conferenza stampa dalla sala Champions di Trigoria per presentare la gara: appuntamento fissato per venerdì 7 dicembre alle ore 12.45.