Cagliari-Roma, UFFICIALE: Under e Gerson alle spalle di Dzeko. Peres dal 1′ – LIVE

CAGLIARI – Dimenticare l’eliminazione in semifinale di Champions League e concentrarsi sulle ultime tre partite stagionali. La Roma di Eusebio Di Francesco cerca tre punti fondamentali alla Sardegna Arena per consolidare il terzo posto in classifica ed avvicinarsi alla matematica qualificazione alla competizione europea. Ancora out per infortunio Perotti e Strootman, a centrocampo il tecnico giallorosso si affiderà alla coppia De Rossi-Gonalons sulla mediana, con Nainggolan sulla trequarti. Con il belga Gerson ed Under a supporto di Edin Dzeko. In difesa Bruno Peres al posto di Florenzi, con Manolas, Fazio e Kolarov.

FORMAZIONI UFFICIALI

Cagliari (4-4-2): Cragno; Faragò, Ceppitelli, Andreolli, Lykogiannīs; Deiola, Barella, Padoin, Ioniță; Farias, Pavoletti.

A disp.: Crosta, Rafael, Miangue, Pisacane; Caligara, Cossu, Dessena, Giannetti, Han, Sau.

All.: D. Lopez.

Roma (4-2-3-1): Alisson; Bruno Peres, Fazio, Manolas, Kolarov; Gonalons, De Rossi; Under, Nainggolan, Gerson; Dzeko.

A disp.: Skorupski, Lobont, Capradossi, Silva, L. Pellegrini, Florenzi, Lo. Pellegrini, El Shaarawy, Antonucci, Schick.

All.: Di Francesco.

Arbitro: Di Bello

Guardalinee: Lo Cicero-La Rocca

IV: Chiffi

Var: Tagliavento

AVar: Tegoni

CRONACA PREPARTITA

Ore 19.35 – La Roma è arrivata alla Sardegna Arena.