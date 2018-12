L’ultimo successo della Roma in campionato risale all’11 novembre in casa contro la Sampdoria. Sabato i giallorossi hanno l’opportunità di riscattarsi contro il Cagliari alla Sardegna Arena, ma non sarà semplice. Come riporta Opta Paolo, infatti, i rossoblu sono l’unica squadra a non essere mai andata in svantaggio negli incontri casalinghi di questa Serie A.