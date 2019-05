Cafu show sotto la Sud: palleggi e applausi nel pre Roma-Juve

Concentrazione, tensione, ma anche tanta emozione nel pre partita di Roma-Juventus, non soltanto nello spogliatoio, ma anche sugli spalti. I tifosi romanisti infatti hanno accolto con urla di gioia e applausi il grande ex Marcos Cafu, arrivato nella Capitale per vedere il big match della 36esima giornata di campionato. Il brasiliano è sceso sul terreno di gioco e si è diretto sotto la Curva Sud, iniziando a palleggiare e lanciando alcuni palloni proprio all’indirizzo dei tifosi. E a proposito di palleggi. Qualche minuto prima c’era stato anche l’incontro con il vicepresidente della Juve Pavel Nedved, a cui lo stesso Cafu rifilò proprio uno storico dribbling volante in uno dei tanti Derby della Capitale giocati da avversari. Un momento amarcord arricchito anche dalla passerella sempre sotto la Sud di Michael Konsel, altro grande ex sommerso dall’affetto del cuore pulsante del tifo giallorosso.