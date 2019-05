Cafu: “Sarebbe stato meglio lasciare la Roma a Di Francesco, ora Aldair è l’uomo giusto”

Marcos Cafu è tornato a parlare riguardo la Roma ai microfoni di SkySport, esponendosi soprattutto sulla scelta riguardante il cambio in panchina e proiettandosi anche al futuro con le ambizioni del club per il prossimo anno. Queste le parole dell’ex terzino:

“Dovevano lasciare Eusebio Di Francesco. Stava facendo un bel lavoro, non stava raggiungendo però gli obiettivi e hanno cambiato. Io penso ora che Aldair possa assumere quel ruolo: ha giocato lì per 15 anni, conosce la piazza, sarebbe la persona giusta”. L’ex giocatore brasiliano ha poi concluso: “Roma e Milan sono due squadre che amo. Speriamo che il prossimo anno possano stare entrambe in Champions League“.