Burdisso tenta De Rossi: il Boca Juniors ci prova

Daniele De Rossi è pronto a lasciare la Roma. La fine della sua carriera non sarà allo stadio Olimpico, come successo per Totti. De Rossi smetterà da capitano il prossimo 26 maggio, poi continuerà a giocare. L’ipotesi estero è quella più accreditata. L’MLS già se lo contende, ma in corsa ci sono anche il Giappone e l’Argentina. Come scrive tuttomercatoweb, il Boca Juniors, tramite il ds Burdisso, avrebbe contattato il centrocampista per provare a convincerlo ad accettare gli Xeneize. Una possibilità che lo stesso De Rossi in passato aveva svelato di non disdegnare.