Burdisso racconta il sogno di De Rossi: “Vuole giocare una partita alla Bombonera”

Domani andrà in scena il secondo atto del Superclasico al Monumental e Burdisso, grande ex del Boca, parla di uno dei match più sentiti al mondo e di come molti suoi ex compagni avrebbero voluto giocare anche solo un minuto alla Bombonera. Queste le parole dell’argentino a theplayerstribune.com: “In Europa, ho conosciuto molti colleghi che erano molto curiosi del Boca e della Bombonera. Il primo giorno all’Inter, Edgar Davids mi ha contattato per dirmi che gli sarebbe piaciuto giocare al Boca. Daniele De Rossi è un altro grande tifoso del Boca, e il suo sogno, mi dice sempre, è giocare una partita lì. Poi ci sono anche Tomas Rincon, Salvatore Sirigu, tutti sognano di essere giocatori del Boca. E ti rendi conto che sei diventato un ambasciatore della Bombonera”.