Buffon, una canzone per De Rossi: “L’eleganza è saper fare silenzio quando gli altri fanno rumore…”

Avversari in campo con la maglia di Juventus e Roma, compagni con la Nazionale ma soprattutto amici. Tra Daniele De Rossi e Gianluigi Buffon c’è sempre stato un rapporto speciale, che i due non hanno mai nascosto. Il portiere del PSG ha scritto un lungo messaggio su Instagram al capitano della Roma, dedicandogli la canzone “La strada” dei Modena City Ramblers”. Ecco il testo del suo post: «C’è una bella canzone il cui testo recita così: “Abbiamo girato insiemee ascoltato le voci dei matti, incontrato la gente più strana e imbarcato compagni di viaggio. Qualcuno è rimasto, qualcuno è andato e non s’è più sentito. Un giorno anche tu hai deciso, un abbraccio e poi sei partito. Buon viaggio hermano querido e buon cammino ovunque tu vada, forse un giorno potremo incontrarci di nuovo lungo la strada”. In bocca al lupo Lele. In bocca al lupo perché sei una persona speciale. Di quelle che vale la pena incontrare nella vita. Perché nella vita l’eleganza è saper fare silenzio quando gli altri fanno rumore. E nei tuoi silenzi ho sempre trovato equilibrio, compostezza e maturità. Un abbraccio amico mio! E buona strada!»