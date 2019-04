Brothers Universally United, Totti e Zanetti nella campagna contro il razzismo – FOTO

“Brothers Universally United” è l’iniziativa lanciata dall’Inter lo scorso gennaio dopo i brutti fatti che hanno coinvolto alcuni tifosi nerazzurri contro il Napoli. In quell’occasione vittima dei “buu” fu Koulibaly: il club di Milano ha “rigirato” le offese al giocatore azzurro trasformandole in uno slogan contro il razzismo. Alla campagna ha aderito anche Francesco Totti, che ha posato con la maglia di Javier Zanetti (e viceversa) rilanciando ancora una volta un messaggio positivo in una stagione che ha visto non poche polemiche.