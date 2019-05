Brescia, Corini: “Spero che Tonali resti con noi, qui avrebbe continuità”

Il centrocampista del Brescia Sandro Tonali ha attirato su di sé le attenzioni di tante società di Serie A, tra cui anche la Roma. Nella prossima stagione, il classe 2000 potrebbe continuare a giocare con le Rondinelle. Se lo augura anche il suo allenatore Eugenio Corini che ai microfoni di Radio Deejay ha dichiarato: “Sono fiducioso. Il presidente Cellino ha dimostrato, anche quando era alla guida del Cagliari, di riuscire a trattenere giocatori importanti: Nainggolan ad esempio. Tonali ha grandi potenzialità, è l’anima della squadra. Le sue qualità saprà dimostrarle anche in Under 21. Spero resti con noi per aiutarci nella lotta salvezza, qui avrebbe la continuità per continuare a crescere.”