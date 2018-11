Bouah, in regalo la maglia firmata dalla prima squadra: “Un bellissimo pensiero” – FOTO

Un pensiero per Devid Bouah. Il terzino della Primavera e dell’Under 20 contro la Fiorentina si è infortunato nel corso del primo tempo, riportando la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Dal giorno successivo è a Villa Stuart, dove si è operato e dove ora sta seguendo tutte le fasi post operatorie. Stamattina il terzino classe 2001 ha ricevuto in regalo una maglia con il numero 2 firmata da tutti i giocatori della prima squadra: “Ringrazio la prima squadra per questo bellissimo pensiero”, il suo commento al post su Instagram.