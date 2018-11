Bouah dopo la rottura del crociato: “Ora inizia la mia partita” – FOTO

Devid Bouah, dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro rimediata nella gara di ieri con tra la Roma Primavera e la Fiorentina, nei prossimi giorni verrà sottoposto all’operazione e intanto oggi su Instagram esprime il suo stato d’animo: “Rottura del crociato anteriore destro. In questo momento sto passando un momento difficile perché questo infortunio è arrivato nel periodo più bello della mia carriera calcistica. Non ci sono tante parole da dire purtroppo, ma metterò tutte le miei energie e tutto il mio amore in questo sport per tornare più forte di prima perché è la mia vita. Volevo ringraziare tutti i tifosi e tutte le persone che mi stanno accanto, perché il vostro sostegno mi rende ancora più forte per affrontare questo cammino. Da ora inizia la mia partita!”.