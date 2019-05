Bosnia, Prosinečki: “Dzeko arriverà domani a causa di impegni privati”

Continua a far discutere il giorno in più accordato a Edin Dzeko dalla federazione bosniaca per raggiungere il ritiro della propria nazionale. Il centravanti giallorosso, che sarebbe secondo le ultimissime indiscrezioni di mercato sempre più vicino alla nuova Inter di Conte, sarà disponibile da domani per preparare le partite contro Finlandia e Italia. Sull’assenza della punta il ct Robert Prosinečki ha risposto così a precisa domanda: “Deve completare alcuni obblighi privati, ecco perché si unirà alla squadra domani”.