Bosnia, Dzeko sul sorteggio per Euro 2020: “Italia favorita, ma possiamo giocarcela”

Questa mattina a Dublino è andato in scena il sorteggio per il girone che dovrà portare a Euro 2020. Sul cammino dell’Italia ci saranno i giallorossi Dzeko e Manolas, che rappresentano con Bosnia e Grecia le due insidie principali per la squadra di Mancini. Questo il commento dell’attaccante della Roma riguardo il sorteggio: “In questo gruppo possiamo giocarcela contro chiunque. L’Italia è la nazione favorita per il primo posto, poi giocheremo di nuovo contro la Grecia già affrontata nelle qualificazioni – ha dichiatato Dzeko a Radiosarajevo –. In ogni partita dovremo fare del nostro meglio, siamo una squadra di qualità e cercheremo di raggiungere gli Europei”.