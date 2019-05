Bosnia, Dzeko convocato per le gare contro Finlandia e Italia

Manca poco al termine della stagione 2018/2019 della Serie A, ma per molti giocatori della Roma non è ancora tempo di vacanza. Dopo aver salutato Trigoria, alcuni giallorossi raggiungeranno le rispettive nazionali. Tra questi c’è Edin Dzeko, convocato dal commissario tecnico della Bosnia Robert Prosinecki per le due partite di qualificazione agli Europei del 2020 contro Finlandia e Italia. I due appuntamenti sono fissati per sabato 8 giugno a Tampere (ore 18) e per martedì 11 giugno all’Allianz Stadium di Torino (ore 20.45).