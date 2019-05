Bookmakers, torna in lizza Spalletti per la Roma: quote a 7,50

Oggi l’addio di Luciano Spalletti all’Inter è diventato ufficiale e i bookmakers hanno subito quotato il possibile ritorno a Roma a 7.50. Come riporta agipronews, il tecnico toscano sarebbe collato in seconda battuta verso un club cinese (bancato a 10). Più remote ancora le ipotesi che lo porterebbe al Milan, alla Samp o al Monaco. La scommessa pagherebbe quindici volte la posta giocata. Per ora non si hanno notizie del futuro del tecnico anche ex Empoli e non è da escludere l’anno sabbatico.