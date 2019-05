Bonucci saluta De Rossi: “Un onore aver giocato con te” – FOTO

“A volte una foto descrive quello che le parole non riescono a descrivere. Questa è una di quelle. Ho avuto l’onore di conoscere e giocare accanto ad una persona sincera, vera, infinita. Il calciatore lo conoscono tutti non sta a me descriverlo. In bocca al lupo amico mio, qualsiasi sfida ti riserverà il futuro tu l’avrai già vinta perché ti basterà essere quello che sei”. Con queste parole Leonardo Bonucci ha voluto salutare l’amico ed ex compagno di Nazionale Daniele De Rossi, che due giorni fa ha detto addio alla Roma.