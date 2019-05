Bonolis su De Rossi: “Gli auguro di tornare nella Roma con una società diversa”

Non soltanto l’amore del suo popolo romanista. L’onore delle armi per Daniele De Rossi sta arrivando anche dai tifosi avversari, che durante la sua carriera in giallorosso ne hanno sempre apprezzato la schiettezza e la correttezza, oltre all’attaccamento importante ai colori della nazionale. Un tifoso interista d’eccellenza come Paolo Bonolis ha voluto stringersi intorno al capitano giallorosso, intervenendo ai microfoni di Sky Sport durante Tennis and friends, evento nell’ambito degli Internazionali di Roma incentrato sulla prevenzione sanitaria. Queste le parole del presentatore romano:

“L’eleganza non è da tutti. Daniele lo conosco bene ed e di una categoria differente rispetto agli altri. Ha dato alla Roma tantissimo. La sua uscita, comprensibile, poteva essere presa con passi più felpati. Gli auguro il meglio e di tornare a Roma più avanti con una società diversa”.