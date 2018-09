Bologna-Roma: Totti a cena da ‘Fourghetti’, il ristorante di Bruno Barbieri – FOTO

La Roma riparte dall’Emilia Romagna. Ieri pomeriggio la squadra di Di Francesco è partita da Termini, destinazione Bologna, dove oggi alle 15 affronterà i rossoblù di Pippo Inzaghi. Come sempre al seguito dei giallorossi presente il dirigente Francesco Totti, che ieri sera ha colto la palla al balzo ed è andato a cena da ‘Fourghetti‘, ristorante bolognese del noto chef stellato Bruno Barbieri. Inevitabile la foto di rito pubblicata sui canali social del locale, che ringrazia lo storico capitano della Roma per la sua visita e per il “binomio di una serata perfetta“. Il giovane chef Erik Lavacchielli e una cameriera del locale non hanno perso l’occasione di farsi immortalare con Totti, niente da fare invece per il giudice di Masterchef. Sarà sicuramente per la prossima volta.