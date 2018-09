Termini, Roma in viaggio per Bologna: Di Francesco riceve la formazione da un tifoso – FOTO – VIDEO

Questo pomeriggio la Roma è partita da Termini alle 16.20, con un treno che porterà la squadra a Bologna. Domani i ragazzi di Di Francesco sfideranno i rossoblù al Dall’Ara cercando i 3 punti per riprendere la corsa in campionato dopo 2 pareggi e una sconfitta. Ad aspettare De Rossi e compagni in stazione una ventina di tifosi, pronti a scattare foto e chiedere autografi. Uno di loro ha consegnato a Di Francesco un foglio con la sua formazione ideale, con El Shaarawy da falso nove al posto di Dzeko.