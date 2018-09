Bologna-Roma, squadra col lutto al braccio. Striscione del settore ospiti: “Giorgio Rossi con noi” – FOTO

Anche sul campo la Roma ricorda Giorgio Rossi. Lo storico massaggiatore giallorosso è venuto a mancare questa notte all’età di 87 anni, 55 dei quali passati con i colori giallorossi addosso.

La squadra, intanto, impegnata a Bologna, ha voluto omaggiarlo indossando il lutto al braccio. Anche contro il Chievo la squadra era scesa con la fascia nera per l’addio a Maria Sensi.

Nel settore ospiti del Dall’Ara, poi, l’abbraccio di tutta la tifoseria: “Giorgio Rossi con noi” lo striscione esposto dai tifosi giunti in Emilia per sostenere la Roma.