Bologna-Roma, le probabili formazioni: Marcano terzino sinistro, Kluivert e Perotti dal 1′ – LIVE

BOLOGNA – A Bologna per ripartire. Cinque punti in 4 giornate di campionato sono troppo pochi per una Roma semifinalista di Champions e terza in Serie A soltanto pochi mesi fa. Alle 15 i ragazzi di Di Francesco scendono sul campo del Dall’Ara per sfidare i rossoblù di Pippo Inzaghi (un solo punto finora, zero gol segnati) con un unico obiettivo: portare a casa i 3 punti per risalire la classifica. Il tecnico abruzzese mette la squadra in campo con il suo 4-3-3, ma con qualche sorpresa già a partire dalla difesa. Sulla fascia sinistra né Kolarov né altri terzini di ruolo, ma spazio a Ivan Marcano. La coppia Manolas-Fazio difende i pali di Olsen, Florenzi confermato a destra. In cabina di regia c’è De Rossi, con Lorenzo Pellegrini e Cristante a completare il centrocampo. In attacco tridente Kluivert-Dzeko-Perotti (sia l’olandese che l’argentino sono all’esordio dal 1′).

PROBABILI FORMAZIONI

Bologna (4-4-1-1): Skorupski; Mbaye, De Maio, Danilo, Mattiello; Orsolini, Poli, Nagy, Dijks; Dzemaili; Santander

A disp.: Da Costa, Santurro, Gonzalez, Paz, Corbo, Calabresi, Krejci, Valencia, Svanberg, Destro, Okwonkwo, Falcinelli

All.: Filippo Inzaghi

Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Marcano; Lo. Pellegrini, De Rossi, Cristante; Kluivert, Dzeko, Perotti

A disp.: Fuzato, Mirante, Jesus, Lu. Pellegrini, Kolarov, Santon, Nzonzi, Zaniolo, Pastore, Under, Schick, El Shaarawy

All.: Eusebio Di Francesco

Arbitro: Massa

Assistenti: Preti – Liberti

Quarto Uomo: Serra

Var: Di Bello

A. Var: Di Liberatore