Pomeriggio nero per la Roma, che torna da Bologna con il peggior risultato possibile. Il 2-0 subìto fa sprofondare gli uomini di Di Francesco in una crisi da cui sembra difficile venire fuori. La società, per motivi di ordine pubblico, ha deciso di tornare nella capitale con il pullman, anziché utilizzare il treno come per l’andata. Adesso non c’è tempo per piangersi addosso, mercoledì si torna già in campo all’Olimpico per sfidare il Frosinone.