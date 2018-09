Una giornata da dimenticare per la Roma e per Edin Dzeko, che ancora una volta in questa stagione non è riuscito a trascinare i suoi per evitare la rovinosa sconfitta con il Bologna. Il bosniaco, che non segna ormai dall’esordio stagionale contro il Torino, non è andato via con la squadra al termine del match, ma si è allontanato dallo stadio Dall’Ara in solitaria con una macchina scura che lo aspettava all’uscita. La motivazione è personale e riservata al momento.