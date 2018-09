Bologna-Roma, Di Francesco scuote la squadra: rabbia contro Manolas e Cristante

“Dobbiamo ritrovare il fuoco dentro, io vi assicuro che ce l’ho”. Così diceva ieri Di Francesco in conferenza stampa, cercando di spiegare le difficoltà della sua Roma. L’inizio contro il Bologna, però, non è dei più confortanti e il tecnico ha cercato fin da subito di invertire la rotta: intorno al 25′ se l’è presa con Manolas, reo di non alzare la linea difensiva lasciando la squadra troppo bassa. Poi, durante il cooling break, la ‘ramanzina’ a Cristante, che fatica a trovare la posizione e che poco dopo viene anche ammonito. Al 35′, poi, il vantaggio firmato da Mattiello a conferma delle sensazioni negative.

Il fuoco dentro la Roma ancora non ce l’ha, ma Di Francesco fa di tutto per scatenare una reazione nei suoi.