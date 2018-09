Bologna-Roma, De Rossi per la prima volta con la fascia di capitano della Lega

Lo aveva annunciato nella conferenza stampa prima di Real Madrid-Roma, ha mantenuto la promessa. Daniele De Rossi quest’oggi al Dall’Ara di Bologna indossa per la prima volta in stagione la fascia di capitano imposta dalla Lega Calcio, che tutti i capitani devono indossare in campo. Una regola che non è piaciuta al numero 16 giallorosso, che dopo le multe ha però ha deciso di rispettarla. Il motivo lo aveva anticipato appunto al Bernabeu: “Dalla prossima partita metterò la fascia della Lega ma lo farò solo per rispetto alla Fiorentina, che ha vissuto una cosa tremenda solo pochi mesi fa e ricorda in questo modo chi non c’è più (la dedica a Davide Astori, ndr). Non mi sembra giusto mettermi allo stesso livello”.