Di Francesco: “Agisco solo per il bene della Roma, porto con onore questa maglia” – LIVE

Parola d’ordine: rialzarsi e ripartire. Dopo il pareggio schock subito in rimonta col Chievo e lo 0-3 di Madrid, la Roma non può più sbagliare e domani alle 15 contro il Bologna è già una partita fondamentale. Il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco ha preso la parola, come di consueto, nella conferenza stampa della vigilia toccando i principali argomenti di attualità. Appuntamento alle 13.30 a Trigoria.

DI FRANCESCO IN CONFERENZA STAMPA

Il Bologna non ha ancora segnato: che partita si aspetta?

Tocco ferro prima di tutto. E’ una partita insidiosa, dove il Bologna non ha ottenuto risultati ma è quadrata e compatta e ha messo in difficoltà l’Inter. Dobbiamo cercare la vittoria, ma quando giochi contro queste squadre che devono salvarsi è sempre dura e va approcciata con una mentalità determinata.

Come sta Pastore? E’ pronto per domani?

E’ disponibile, ma devo ancora decidere se farlo giocare.

Lo scorso anno la Roma aveva contenuti ben riconoscibili, a differenza di questo inizio di stagione. Come mai?

E’ vero che siamo lontani parenti, ma possiamo tornare. Deve scattare qualcosa in noi, bisogna ritrovare qual fuoco che io ho e sono determinato. La squadra deve ritrovarlo e siccome io sono a capo devo essere bravo a tirarlo fuori. A partire da domani, dobbiamo dimostrare di esserci. La gente vuole quello da noi ed è giusto che lo pretenda. Dobbiamo essere determinati e cattivi, non possiamo non esserlo per scendere in campo. Poi per il resto ci vorrebbe un’intera conferenza.

Kluivert ha recepito il segnale con la tribuna di Madrid?

Quando hai tanti giocatori non ne puoi portare 42 in panchina. Qualcuno deve andare in tribuna. Poteva anche essere un segnale per lui, ma Kluivert giocherà titolare domani, è la dimostrazione che chi va in tribuna poi può anche giocare la partita successiva. Abbiamo bisogno di tutti, dobbiamo dare forza a tutta la squadra e Kluivert sarà titolare.

Spazio per Luca Pellegrini?

Ci potrebbe essere anche per altri. Lui ha grande qualità ma sarebbe un debuttante nella Roma e devo fare le valutazioni con attenzione e calma. Giocare qui non è come giocare altrove. Kolarov sicuramente riposerà, ma non vi dico quando. Ha bisogno di riposare.

Zaniolo può esordire anche in Serie A?

Potrebbe. Ma a Madrid non ha giocato solo per dare un segnale, lui ha anche delle qualità. Non era facile a Madrid, quando fai così o passi per coraggioso o per… Ma è l’ultimo dei miei pensieri, quello che faccio lo faccio per il bene della Roma. Porterò con onore sempre la maglia della Roma, fino alla fine. E’ un messaggio che mando a chi critica per distruggere. Non accetto chi offende, ma accetto l’ironia e le vignette. Sono arrabbiato nel modo giusto, è una rabbia che voglio trasmettere in senso positivo. Dobbiamo voler dimostrare di non essere quelli di inizio stagione.

Si può allenare la testa?

Sicuramente si può, ma anche la vostra si può allenare. Se uno ascolta. Se si tappa le orecchie si fa fatica. Quando c’è la disponibilità a capire certe cose, ok ma volte si può anche mandare messaggi sbagliati. La mia non è la verità assoluta, ma entrare nella testa è fondamentale, è il lavoro principale per devo fare. Se ad ora ci sono riuscito pochino, da ora ci devo riuscire.