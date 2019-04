Bologna, Riky Massara in pole per diventare il nuovo direttore sportivo

Ricky Massara è il preferito dalla dirigenza del Bologna per diventare il nuovo direttore sportivo. Con o senza Walter Sabatini, che dopo essersi dimesso dalla Sampdoria è di nuovo libero e potrebbe subito trovare un’altra squadra. Nelle ultime ore – riporta il Corriere di Bologna – l’attuale d.s. della Roma ha superato nelle preferenze Osti e se dovesse concretizzarsi il passaggio di Petrachi a Trigoria, Massara in estate potrebbe trasferirsi in Emilia. Anche senza il suo mentore Sabatini se dovesse essere questa la scelta del club di Saputo.