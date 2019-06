Bologna, ora è ufficiale: Walter Sabatini è il nuovo coordinatore tecnico

Walter Sabatini riparte dal Bologna di Sinisa Mihajlovic. Come riportato dal sito ufficiale del club il presidente Joey Saputo, sulla falsa riga del modello Suning, gli affiderà il ruolo di coordinatore tecnico di entrambi i club di proprietà (i rossoblù e il Montreal). La presentazione ufficiale è prevista per le ore 14.00 di domani presso la sala stampa del Centro di Formazione N.Galli. Una nuova opportunità per il dirigente sportivo di Marsciano che vuole lasciarsi alle spalle anche l’infelice parentesi alla Sampdoria.