Bologna, Mihajlovic: “Con la Roma meritavamo la vittoria”

Dopo la vittoria in rimonta nella sfida salvezza contro l’Empoli, l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Oltre ad un quadro sulla situazione della squadra, il tecnico ha parlato anche del match disputato contro i giallorossi: “Il Bologna non era da retrocessione e poteva dare di più. In nove giornate siamo i primi in classifica, nessuno se lo sarebbe aspettato. Nemmeno io. Abbiamo sempre giocato bene. A Roma meritavamo di vincere”.