Terminato il campionato, la Roma continua la ricerca del suo nuovo allenatore. Tra i tanti nomi accostati alla panchina giallorossa per la prossima stagione, nei giorni scorsi si è fatto anche il nome di Marcelo Bielsa. Solo n’ipotesi rimasta tale: oggi, infatti, il ‘Loco’ ha firmato il prolungamento del suo contratto con il Leeds. Il tecnico argentino resterà in Inghilterra anche per la stagione 2019/2020, niente Trigoria per lui.