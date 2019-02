William Bianda può tirare un parziale sospiro di sollievo. Dopo l’infortunio di sabato pomeriggio contro il Milan, oggi il giovane difensore francese della Roma Primavera è stato sottoposto a un intervento in artroscopia per valutare le condizioni del ginocchio destro. Durante l’operazione – che ha escluso la rottura del crociato -, i chirurghi sono intervenuti sul collaterale e su un microframmento in sede del menisco esterno. Prognosi tra le 6 e le 8 settimane.