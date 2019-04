Bianda compie gli anni, ecco gli auguri social di Coric – FOTO

William Bianda, arrivato in estate dalla seconda divisione francese, festeggia oggi il suo compleanno. Il difensore giallorosso, dopo aver iniziato in prima squadra, è stato spostato con la Primavera di Alberto De Rossi e solamente nella gara pareggiata con l’Empoli è tornato nella lista dei convocati dopo l’infortunio a collaterale del ginocchio d’estro. Un bel regalo in anticipo e a tal proposito Coric, suo compagno di squadra, gli ha fatto gli auguri con una storia Instagram. “Buon compleanno fratello mio” ha scritto il croato sui social.