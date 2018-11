Bianchi: “La Roma ha cambiato molto, serve tempo. Gli infortuni non sono mai un caso”

Ottavio Bianchi, ex allenatore di Roma e Inter, parla della situazione giallorossa a pochi giorni dal match in campionato contro i nerazzurri. Queste le sue dichiarazioni a Radio Radio:

“Non mi piace dire che sia l’ultima spiaggia per Di Francesco. La Roma ha cambiato molto in questa stagione e i cambi in corsa non mi sono mai piaciuti a meno che non ci siano sconquassi nello spogliatoio. Certo i giallorossi erano partita con altre ambizioni, ma è una squadra giovane. Ha bisogno di tempo per lavorare. Io ad esempio sono sempre stato abituato ad allenare squadre che venivano riorganizzate ogni anno. Roma-Inter? I giallorossi sono in piena emergenza. In campionato va malino, mentre in Champions ha fatto il suo. La squadra di Spalletti è sempre la solita invece. Dopo una partita vinta sembrano l’anti Juve e poi vanno a Bergamo e perdono. Entrambe hanno alti e bassi tipici di una squadra in costruzione. Infortuni? Non sono mai un caso quelli muscolari. Possono dipendere da un carico di lavoro eccessivo o da un’alimentazione sbagliata. E’ un campanello d’allarme notevole. Se fossi un dirigente sarei preoccupato da tutti questi stop e cercherei di approfondire. Di Francesco? Chi viene ad allenare la Roma deve essere in grado di sopportare certe pressioni. Mercato? Gli acquisti, soprattutto quelli giovani, non possono arrivare e essere decisivi. Kluivert, Cristante e tutti questi ragazzi sono potenzialmente molto bravi, ma devono maturare. A Roma poi non è facile prendersi le responsabilità”.