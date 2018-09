Benevento-Roma, per Karsdorp contusione nella zona lombare

Botta forte per Rick Karsdorp durante l’amichevole tra Roma e Benevento. Il terzino olandese è caduto male dopo uno scontro nel corso del secondo tempo della partita del “Vigorito”, finita 2-1 per i padroni di casa. La contusione riguarda l’area tra la zona lombare e il costato e ha costretto l’ex Feyenoord a lasciare il campo: al suo posto il giovane attaccante Bucri, che qualche minuto dopo ha trovato il suo primo gol con la maglia della prima squadra.

Le condizioni del terzino olandese non preoccupano: la botta non avrebbe avuto conseguenze particolari, tanto che lo stesso Karsdorp ha lasciato il campo senza aiuto dei medici.