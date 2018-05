Belgio, Martinez non convoca Nainggolan e spiazza la tv: cancellata puntata sul Ninja

La decisione di Martinez di non convocare Nainggolan ai Mondiali di Russia ha spiazzato tutti: giocatore, tifosi e…tv. Precisamente, canale Uno della tv belga. Come riporta nieuwsblad.be, sulla rete televisiva è stato cancellato un episodio del programma “Campioni del Mondo” incentrato proprio sul centrocampista giallorosso. La puntata era stata registrata due settimane fa, ben prima dell’annuncio della lista dei convocati del ct dei Red Devils. Adesso, dopo la puntata su Mertens, andranno in onda quelle su Hazard, Lukaku e Kompany.