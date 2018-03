Belgio, Martinez: “I 23 per il Mondiale non verranno fuori necessariamente da questi convocati”

Radja Nainggolan è tornato in nazionale. Dopo il bel periodo con la Roma, concluso in crescendo con il gol di ieri a Crotone, il Ninja è finalmente di nuovo sulla cresta dell’onda. Dopo gli ultimi botta e risposta, il ct del Belgio Roberto Martinez ha convocato Radja per l’amichevole contro l’Arabia Saudita di martedì prossimo. L’ex allenatore dell’Everton però continua a tenere tutti sulle spine in vista della Russia: “Contro l’Arabia Saudita voglio vedere una squadra fresca, per noi è una partita che conta molto contro un buon avversario che ci farà capire come saranno i primi due match nel girone del Mondiale (il Belgio se la vedrà con Inghilterra, Panama e Tunisia). I 23 giocatori che porterò in Russia però – assicura Martinez in conferenza stampa – non usciranno necessariamente da quelli che ho convocato ora. Ci sono anche giocatori come Chadli e Kabasele, io non chiudo la porta a nessuno. Ci sono ancora degli infortunati, ma comunque chi sarà del Mondiale verrà in gran parte da questo gruppo”. Anche Nainggolan, dunque, dovrà ancora sudarsi il posto alla prossima Coppa del Mondo.