Bayern, idea Ten Hag per il post Kovac. Più indietro Conte

L’exploit con l’Ajax ha portato alla ribalta non soltanto i tantissimi talenti dei lancieri, ma anche il tecnico Erik Ten Hag. Sebbene la conferma, quantomeno a parole, della dirigenza del Bayern Monaco riguardo la posizione di Niko Kovac, il quotidiano locale TZ avrebbe rilanciato proprio l’interesse dell’ad Karl-Heinz Rummenigge per l’allenatore dell’Ajax. Sarebbe per Ten Hag un ritorno eventuale nell’universo Bayern, dal momento che nel periodo di Pep Guardiola in panchina, l’olandese era stato scelto per dirigere la seconda squadra. Un avvicinamento che allontanerebbe ancor di più Antonio Conte dai tedeschi, con la Roma sempre vigile sulle situazioni relative al tecnico salentino.