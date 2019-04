Batistuta: “Zaniolo? È inutile che resti a Roma solo perché i tifosi lo vogliono”

Anche Gabriel Omar Batistuta ha commentato a proposito del futuro di Nicolò Zaniolo. Proprio nel giorno in cui sembra essere concreto un interesse del Bayern Monaco sul giovane classe 1999 della Roma, l’ex attaccante e campione d’Italia con i giallorossi si è espresso sul futuro del numero 22 in un’intervista a “Dribbling“, programma della Rai. “Tra rimanere alla Roma o andare via conta molto cosa vuole lui. Se ha voglia di giocarsi la carriera per una maglia, deve fare quello che sente perché se resta alla Roma solo perché i tifosi lo vogliono non funziona”.