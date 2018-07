Bari, beffato Lotito: è De Laurentiis il nuovo presidente

Aurelio De Laurentiis è il nuovo proprietario del Bari. Come riporta Gazzetta.it la società barese ripartirà da lui, dopo il fallimento, dal prossimo campionato di Serie D. De Laurentiis ha convinto il sindaco di Bari, De Caro, superando con la sua SSC Bari le altre dieci proposte in volata, tra cui quella di Claudio Lotito, presidente della Lazio. La vittoria del progetto del presidente del Napoli è stata annunciata dal primo cittadino del capoluogo pugliese in conferenza.