Barella: “Come caratteristiche assomiglio a De Rossi. Il mio futuro dopo l’Europeo”

Nicolò Barella ha ricevuto il “Premio Bulgarelli”, come miglior centrocampista del campionato. Il talento del Cagliari è stato poi intervistato dai microfoni di Sky Sport.

In passato il premio “Bulgarelli” è stato vinto anche da De Rossi e Pogba…

Per caratteristiche De Rossi è quello più simile a me, Pogba visto alla Juve era quasi un Pallone d’oro e io sfiguro (ride, ndc). Nel mio ruolo bisogna saper leggere i movimenti e le azioni in anticipo, ho fatto anche il trequartista in questa stagione.

La prossima stagione?

Non so cosa accadrà, le voci fanno piacere ma di questo ne parlano Giulini e il mio agente. Io penso all’Europeo, poi si vedrà.