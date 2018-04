Barcellona-Roma 4-1: De Rossi (aut.), Manolas (aut.), Piquè, DZEKO, Suarez – LIVE – VIDEO

BARCELLONA – Il giorno è arrivato: alle 20.45 la Roma affronta gli alieni del Barcellona nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League. Una gara ai limiti dell’impossibile per i giallorossi, costretti a scendere sul terreno del Camp Nou senza Under (rimasto a Trigoria) e Nainggolan, partito per la Spagna ma ancora alle prese con il risentimento all’adduttore rimediato sabato scorso a Bologna. Contro Messi&Co., Di Francesco è pronto a schierare il suo consueto 4-3-3. Manolas e Fazio difendono la porta di Alisson, con Bruno Peres a destra e Kolarov a sinistra. A centrocampo spazio al trio Pellegrini-De Rossi-Strootman. Dzeko guida l’attacco, al suo fianco Florenzi, che darà una mano a Peres in difesa, e Perotti.

TABELLINO

Barcellona-Roma 3-1

Marcatori: 38′ De Rossi (aut.), 55′ Manolas (aut.), 60′ Piquè, 80′ Dzeko

Barcellona (4-4-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergi Roberto (83′ Andre Gomes), Rakitic, Busquets (67′ Paulinho), Iniesta (84′ Denis Suarez); Messi, L. Suarez.

A disp.: Cillessen, Vermaelen, Aleix Vidal, Alcacer

All.: Valverde

Roma (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini (61′ Gonalons), De Rossi (77′ Defrel), Strootman; Florenzi (72′ El Shaarawy), Dzeko, Perotti

A disp.: Skorupski, Juan Jesus, Gerson, Schick

All.: Di Francesco

Arbitro: Makkelie

Assistenti: Diks – Steegstra

Addizionali: Blom – Kamphuis

Quarto Uomo: de Vries

NOTE Ammoniti: 43′ Kolarov, 86′ Strootman

CRONACA PRE-PARTITA

Ore 20.17 – Anche il Barcellona scende sul prato del Camp Nou per riscaldarsi.

Ore 20.07 – Roma in campo per il riscaldamento.

Ore 19.12 – La Roma è partita alla volta del Camp Nou!

Ore 19.11 – I cancelli del Camp Nou sono stati aperti. I tifosi iniziano ad entrare.

Ore 18.50 – Forzaroma.info è al Camp Nou!