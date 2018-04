Barcellona-Roma, il commento dei tifosi: “Giallorossi sfortunati. Se DiFra avesse messo il pullman come Mou…” – LIVE

Una notte da campioni. In campo gli undici gladiatori tinti di giallo e di rosso, in tribuna i tifosi pronti a suonare la carica per questo Barcellona-Roma. Ma i protagonisti non sono solo al Camp Nou. Sui social i tifosi giallorossi sono già all’erta: “Questa attesa mi ammazza“, scrive Gaia su Twitter. La preoccupazione più grande è ovviamente l’argentino con la maglia numero 10, specie dopo aver visto Cristiano Ronaldo umiliare la Juventus. “Messi, stasera non ti affaticare. Prenditi una pausa, non devi per forza replicare a Ronaldo“, il messaggio alla Pulce di un utente.

Marco preferisce affidarsi alla preghiera. A chi? Ovviamente a sant’Alisson Becker: “Alisson, che sei tra i pali, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come a Roma così a Barcellona. Dacci oggi il nostro orgasmo quotidiano, e rimetti il nome di Roma tra le grandi“. Quando la società ha annunciato la formazione ufficiale, però, a molti non è piaciuta la scelta di far partire Bruno Peres dal primo minuto: “Lui contro Messi e Suarez. Niente da aggiungere“, scrive Giacomo. “Smentiscici Bruno!“, la reazione ironica ma anche un po’ speranzosa di Adriano. Arianna si schiera con il brasiliano: “Non iniziate a rompere. Gioca lui e va sostenuto“.

Il Barcellona batte il calcio d’inizio e le preghiere sui social proseguono: “Nel nome del padre, del figlio e dello spirito santo“. Il pessimismo regna sovrano: “Mission impossible: perdere con non più di tre gol di scarto“, parola di Francesco. Poco dopo l’inizio del match, Peres riesce a fermare Messi. Tifosi increduli: “Bruno Peres che anticipa Messi è uno dei segnali dell’imminente fine del mondo“. Al 7′ Suarez va in rete, fortunatamente da posizione di fuorigioco: “Una triangolazione ci hanno inculato subito. Ma ci vuole uno scienziato per capire che Iniesta va marcato 90 minuti a uomo fisso?“. Tre minuti dopo Dzeko viene buttato giù in area da Semedo, ma l’arbitro Makkelie non sanziona il fallo. Inevitabile l’ira dei tifosi: “Rigore solare negato alla Roma“, “Continuate a dirmi che non vogliono favorire le spagnole“, “Il replay del rigore su Dzeko è impietoso. Troppo evidente per non vederlo, troppo! Che schifo“.

Buon inizio di gara da parte dei giallorossi. “Primo quarto d’ora esemplare della Roma – afferma Lorenzo – linea difensiva attenta e squadra ben distribuita nel campo. Deve fare attenzione a non farsi schiacciare dal palleggio catalano“. Quando Messi si avvicina all’area, la paura è sempre presente: “Che giocatore Messi. Visto che non riesce a passare in mezzo a due difensori, decide di passare in mezzo a tre“. Alla mezz’ora il risultato è ancora fermo sullo 0 a 0, quasi inaspettatamente: “Non paragonatemi Ronaldo con Messi eh… Real Madrid nettamente superiore al Barcellona. Roma meglio della Juve di coppa. La partita che non ti aspetti“. La sintesi dei pensieri dei social è tutta in questi due tweet: “Bella Roma, anche se il Barcellona fa paura“, “Comunque vada, straordinaria prima mezz’ora della Roma al Camp Nou“. Neanche il tempo di dirlo che la Roma va in svantaggio su autogol di De Rossi, in anticipo su Messi: “Bel gol, peccato sia nella porta sbagliata…“. Il primo tempo finisce 1 a 0 per il Barcellona, con la Roma che reclama un altro rigore per fallo di Umtiti su Pellegrini: “35 minuti di Roma quasi perfetta, poi lo sfortunato autogol di De Rossi in anticipo su Messi. Ma il Barça, con “soli” Rakitic e Busquets in mezzo non è riuscito ancora a monopolizzare il centrocampo. Per ora c’è una partita“.

Inizia il secondo tempo, ma il pensiero dei tifosi giallorossi va ancora a quel fallo da rigore di Semedo su Dzeko: “Il Barcellona è monumentale, tre categorie più forte della Roma. Datemi quel maledetto rigore, datemelo! Poi perdo 100-1 ma il tiro dagli undici metri me lo devi fischiare!“. Al via Perotti spreca una clamorosa occasione per il possibile 1 a 1: “Appena torna a Roma lo scomunicano“. I blaugrana si accedono a tratti, ma l’impressione generale è che non siano nella loro miglior serata: “A me sembra più il Bologna che il Barcellona comunque“. Neanche il tempo di dirlo che arriva il 2 a 0 per il Barcellona su autogol di Manolas: “Stiamo segnando, ma nella porta sbagliata“. Subito dopo il tris di Piqué chiude virtualmente la gara: “Roma, stavi andando così bene… ora ti sei lasciata andare“. Questa la sentenza di Max: “Roma davvero sfortunata, ma questi autogol non sono casuali: sono indotti dalla forza di un avversario che ti costringe alla frenesia. Peccato“. Niente pullman giallorosso davanti alla porta, anche se più di qualcuno avrebbe apprezzato: “Vedi, DiFra, se avessi fatto come Mourinho...“. Già, ma anche la sfortuna ci ha messo del suo: “Ho visto più sfiga stasera che in tutta la saga di Fantozzi“.